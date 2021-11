Atterrissage en catastrophe d'un petit avion près de Mortagne au Perche

Une belle peur pour les occupants d’un petit avion de tourisme qui s'est posé en catastrophe dans un champ, à Feings, près de Mortagne-au-Perche, un peu après 16h30 ce mercredi après midi.

Deux personnes à bord, de moins de 35 ans, elles ne sont pas blessées. L'avion s'est embrasé quelques secondes après l'atterrissage. Ne reste plus que l'armature et l'hélice de ce Robin, DR 400. On ne connaît pas les raisons précises de cet atterrissage d’urgence, non loin de la piste de l'aérodrome de Mortagne-au-Perche. Une panne mécanique est privilégiée. La brigade de gendarmerie des transports aériens de Deauville a été appelée sur place. Les deux occupants de ce petit aéronef, avaient décollé de la région parisienne pour une ballade dans les airs.