Cherbourg. "Cette situation est préoccupante" : le message des commerçants du Cotentin

C'est un communiqué signé jeudi 22 novembre 2018 par des acteurs majeurs du commerce, dans le Nord-Cotentin : Auchan et le centre commercial Cotentin, la zone CapNor, Carrefour et le centre commercial Les Eléis, Intermarché nord Cotentin, Système U, la zone Tourlaville Shopping et la zone commerciale de Querqueville.

Un texte commun, dans lequel les signataires s'expriment après six jours de blocages ou actions diverses des gilets jaunes, aux abords de leurs boutiques.

"Des milliers de salariés"

Ils rappellent qu'ils emploient "des milliers de salariés" sur le territoire et travaillent avec agriculteurs, industriels et associations locaux. Les acteurs économiques évoquent une situation "préoccupante" pour la sécurité des personnes, mais aussi la santé économique de leurs entreprises. Ils partagent enfin leur inquiétude de voir les clients se reporter vers internet, notamment en cas de ruptures de produits à l'avenir, si d'autres actions devaient être menées.

Déclaration des enseignes et commerçants du Cotentin

• En tant qu'entreprises, les enseignes et commerçants du Cotentin n'ont pas de légitimité à prendre position sur un mouvement politique et citoyen comme celui que nous connaissons actuellement. Elles respectent le droit de chacun à exprimer ses convictions dans le cadre de la loi. Mais bien entendu, elles suivent la situation avec attention, dans le souci de l'intérêt des habitants de la région qu'elles accueillent toute l'année dans leurs magasins.





• Toute l'année, nos entreprises s'efforcent d'agir en acteurs économiques responsables et engagés au service des Cherbourgeois



- Elles emploient des milliers de salariés, presque tous recrutés en local et vivant dans l'agglomération, mais aussi des centaines de jeunes intégrés comme stagiaires ou en contrats d'apprentissage ; elles agissent au quotidien pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, pour leur donner des opportunités de formation et d'évolution.



-Elles travaillent avec de nombreux producteurs agricoles et industriels de la région, contribuant ainsi au développement économique local.



- Elles développent des relations étroites avec le tissu associatif local : soutien d'actions de solidarité, dons (produits, aliments, contribution financière…), sponsoring des associations et événements sportifs.



- Elles sont des contribuables responsables (taxes d'apprentissage, taxes foncières…).



- Et avant tout, elles s'efforcent toute l'année de répondre aux besoins de leurs clients et de renforcer leur pouvoir d'achat en leur proposant un large choix de produits et de services de qualité à des prix accessibles à tous.





• Aujourd'hui, c'est aux Cherbourgeois que nous pensons, et notamment à tous ceux qui fréquentent nos magasins, nos collaborateurs comme nos clients.





• Nous espérons que des réponses soient apportées afin de pouvoir aller vers un retour à la normale car cette situation est préoccupante.



- Elle est préoccupante pour la sécurité des personnes, parce que les rassemblements de groupes sur la voie publique présentent toujours des risques d'accident. Parce qu'aussi nous constatons des crispations et des tensions parfois entre les manifestants et des personnes qui veulent circuler. Et ce malgré l'action de nos équipes sécurité qui sont mobilisées en permanence en contact étroit avec les forces de l'ordre.



- Elle est préoccupante pour nos clients car même si pour l'instant nous pouvons approvisionner nos magasins, nous ne pouvons pas exclure des ruptures et des indisponibilités de produits à l'avenir.



- Elle est préoccupante aussi pour la santé économique de nos entreprises, dans un contexte qui reste difficile. Les lourdes pertes de chiffre d'affaires enregistrées depuis le 17 novembre vont rendre difficile les investissements que nous avons prévus, par exemple pour les recrutements de contrats courts pour la période des fêtes.



- Préoccupante enfin parce que cette situation reporte les achats des consommateurs vers des acteurs de l'Internet, dont certains bénéficient d'avantages fiscaux nets par rapport aux entreprises traditionnelles, et ce, aux dépens des entreprises locales qui contribuent à l'emploi, à l'attractivité et à la cohésion sociale de notre région.





• Les commerçants et enseignes de l'agglomération de Cherbourg restent à l'écoute de chacun, pouvoirs publics, institutions, citoyens, pour contribuer au dialogue dans l'intérêt des Cherbourgeois.