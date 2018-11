Pour Noël, une grande parade dans les rues de Rouen

Les commerçants de Rouen (Seine-Maritime) ont l'esprit de Noël, et ils comptent bien le prouver. Le jeudi 22 novembre 2018, ils ont annoncé l'organisation de leur première Grande parade de Noël. Un événement festif et ambulant qui se tiendra le dimanche 9 décembre 2018 dans les rues du centre-ville. Au programme : une dizaine de chars, de la musique, une centaine de danseurs…

Plus de deux heures de déambulation

Une initiative portée par l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen (Ocar) pour attirer les acheteurs et les promeneurs dans les boutiques, en plein boom des achats de Noël. C'est la raison pour laquelle le spectacle a été pensé pour plaire à toute la famille. Le cortège partira de l'extrémité de l'Ile Lacroix, sur le pont Corneille, sur les coups de 16h30. Il remontera ensuite la rue de la République jusqu'à l'hôtel de ville avant d'emprunter la rue Jean-Lecanuet et de redescendre vers la Seine par la rue Jeanne-d'Arc. Après 2h30 de déambulation, la troupe bouclera son parcours sur la rive gauche de la ville, au niveau de la place Carnot.