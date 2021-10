Rouen. Comment choisir son champagne pour les fêtes ?

C'est la saison pour les fêtes de fin d'année. Beaucoup vont s'offrir le luxe de déguster (avec modération) une coupe de champagne. Reste à le choisir correctement.

"Tous les champagnes conviennent pour l'apéritif", lance d'emblée Emmanuel Egloff qui tient la cave Beauvoisine à Rouen (Seine-Maritime). Lui conseille un blanc de blanc, c'est-à-dire un champagne réalisé avec 100 % de Chardonnay. "C'est un vin fin, ciselé avec des bulles légères, rafraîchissantes, c'est très festif." Ce type de champagne, sec, peut aussi accompagner des mets légers, des fruits de mer et donc être servi au début du repas.

Si l'on veut continuer à manger au champagne, il faut alors changer son fusil d'épaule. "On choisira plutôt des champagnes plus vineux, millésimés, plus concentrés ce qui permettra des accords avec des entrées de fromage ou des viandes blanches pour les plus forts d'entre eux", explique le passionné. Le tout est de privilégier les champagnes les moins sucrés pour le repas, c'est-à-dire les bruts (-de 12g de sucre par litre) ou extra-brut (entre 0 et 6g de sucre par litre).

En fin de repas en revanche, si l'on souhaite servir à nouveau une coupe de champagne, on pourra se tourner vers quelque chose de plus sucré. "On servait beaucoup de champagne avec le dessert avant mais cela peut paraître un peu austère quand on a déjà beaucoup mangé. Le sucre appelle le sucre. Si le dessert est sucré, il faut servir un champagne sucré pour l'accompagner". Choisissez donc un champagne doux (+50g de sucre par litre) ou demi-sec (entre 32 et 50g de sucre par litre).

Et pourquoi pas un crémant ?

Le prix, certes élevé, reste un gage de qualité pour le professionnel. "Il faut se méfier d'un champagne trop bon marché, explique-t-il. Il risque d'être trop amer, de contenir trop de souffre et même de vous donner des maux de tête". Pour les bourses les plus modestes, autant se diriger vers un crémant ou un autre vin pétillant. "Un Vouvray par exemple, qui est sur un cépage chenin. Une bouteille à 17,50€ vaut largement un champagne moyen", qui coûterait plus cher. "Il faut toujours privilégier quelque chose de simple mais de qualité par rapport à un champagne médiocre." Quant au kir royal, "c'est un peu dommage avec un bon champagne", précise Emmanuel Egloff, qui conseille pour cette boisson un crémant de Loire ou d'Alsace.