Football : découvrez le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France 

Placés dans le groupe C pour le CMS Oissel (N2) et dans le groupe D pour Le Havre AC (L2), US Avranches (N1), Grand Quevilly FC (R1) et AS Villers-Houlgate (R3), les cinq clubs normands encore en lice pour le 8e tour de la coupe de France ont été fixés sur leur sort, ce mardi soir 20 novembre 2018, dans les salons du Stade de France, en marge du match France-Uruguay.

Les rencontres auront lieu le samedi 7 ou le dimanche 8 décembre 2018 sur le terrain du premier club cité.

Découvrez le programme des équipes normandes :

Oissel (N2)- FC Metz (L2)

AS Villers-Houlgate (R3)- Le Havre (L2)

Stade Pontivy (N3)- Avranches (N1)

Grand-Quevilly (R1)- GSI Pontivy (N3)

Les équipes de L2 :

Chalons- Niort (L2)

Châteauroux (L2)- Pau

Hyères- Grenoble (L2)

Beaucaire- Gazelec Ajaccio (L2)

FC Versailles- Lens (L2)

Avion- Red Star (L2)

Vannes-Brest (L2)

Paray-Orléans (L2)

Bobigny- Clermont (L2)

Thaon- Valenciennes (L2)

Ilkirch-Sochaux (L2)

Saint-Louis- Nancy (L2)

