Coupe de France : le programme du 7e tour pour les Normands !

Ils sont favoris : Avranches, Le Havre, Oissel faciles ?

Parfois, le sort est clément, il l'a été avec trois formations de la région Normandie pour ce premier tour national de la Coupe de France 2019. Ainsi, Le Havre (L2), Avranches (N1) et Oissel (N2) bénéficieront d'un large avantage hiérarchique sur leurs adversaires respectifs de Gamaches (R1), Chapelle des Marais (R3) et Bourny/Laval (R1). Chez ces trois normands-là, la défaite sera interdite.

ça va être serré : Saint-Lô, la Bretagne ça vous gagne ?

Ce sera probablement le match le plus incertain de ce 7e tour dans les clubs normands qui affrontent des clubs d'autres régions. Lotis d'une belle aventure l'an passé, qui les avait vus chuter en 16e de finale face aux Herbiers, futurs finalistes, les Saint-Lois de Nicolas Fautrat qui évoluent en Nationale 3, auront en face d'eux, un club d'expérience de Nationale 2, l'AS Vitré. Les Bretons sont de solides gaillards et Saint-Lô devra être à son meilleur niveau pour espérer s'imposer contre un plus "grand" que lui.

Les duels fratricides : qui sera le petit poucet ?

Quatre équipes sur neuf de la région Normandie s'affronteront lors de ce 7e tour. À Grand Quevilly d'abord, les locaux qui sont leaders de Régionale 1, recevront Cherbourg, équipe d'un étage supérieure (N3). Autant dire que rien n'empêche une potentielle surprise en faveur des Seino-Marins. Sur la côte, l'AS Vilers-Houlgate (R3), petit Poucet normand, aura à cœur de poursuivre son parcours encore plus loin. Mais devant, Toudic et Mondeville sont avertis et devront faire parler leur supériorité hiérarchique.

ce sera compliqué : AG Caen, du pro en face

L'AG voulait poursuivre son épopée en Coupe de France ? Il faudra plus qu'un exploit pour que ce soit le cas. Face à Orléans, équipe professionnelle qui évolue en Ligue 2, les Caennais et leurs entraîneurs virtuels devront livrer le match parfait et espérer que leurs adversaires eux, passent totalement à côté de leur sujet. Cinq divisions, l'écart demeure toutefois très compliqué à combler.

Le programme complet

Samedi 17 novembre 2018 :

- Bourny/Laval (R1) - CMS Oissel (N2) à 14 heures

- Saint-Lô (N3) - AS Vitré (N2) à 18 heures

- AG Caen (R1)- US Orléans (L2) à 18 heures

- Gamaches (R1) - Le Havre AC (L2) à 18h30

Dimanche 18 novembre 2018

- La Chapelle des Marais (R3)- Avranches (N1) à 14 heures

- Grand Quevilly (R1) - AS Cherbourg (N3) à 14 heures

- Villers Houlgate (R3) - Mondeville (R1) à 14 heures