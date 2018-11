Hockey sur glace : les Dragons de Rouen peuvent s'ancrer dans l'histoire

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont une nouvelle fois rendez-vous avec l'histoire, en se rendant chez le RedBull de Salzbourg ce mardi 20 novembre 2018 pour disputer le match retour de leur 8e de finale de la Champions hockey league à partir de 19h30.

Il y a quelques semaines maintenant, Rouen devenait le premier club français à remporter un match à enjeu dans cette CHL (victoire face à Mountfield 2-0), le premier club français à se qualifier pour les 8e de finale de la compétition après deux victoires contre Nuremberg et, aujourd'hui, il a la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du hockey français en se qualifiant pour les quarts de finale.

Une victoire pour se qualifier

En effet, après une belle opposition lors du match aller, mardi 6 novembre 2018, les deux équipes n'arrivaient pas à se départager et terminaient le match sur le score de 3-3. "Ils nous pressent vraiment beaucoup, on n'a pas l'habitude de cela. On va s'ajuster tactiquement et améliorer notre temps de réaction, on sera plus prêt à tout cela maintenant que l'on sait à quoi s'attendre parce que chez eux on sera vraiment mis sous pression", prévoyait Fabrice Lhenry, le coach des Dragons.



Deux semaines plus tard, ses joueurs restent donc plus que jamais en course pour se qualifier et il suffira, pour cela, de s'imposer face à leur adversaire du jour. Ce qui ne sera pas une mince affaire, mais impossible ne semble pas Rouennais cette saison.

Touché au genou lors du premier tiers-temps face à Anglet, l'attaquant Nicolas Deschamps, meilleur scoreur en CHL (5 buts et 5 assistances) a pris part au voyage en Autriche. "On prendra une décision sur sa participation juste avant le match, suivant comment sa blessure réagit à l'entrainement de la mi-journée, voire même après l'échauffement du match", indiquait Fabrice Lhenry.