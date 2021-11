Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen réalisent une grosse performance contre Fribourg

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont enfin lancés dans cette préparation de pré-saison. Le mardi 27 août 2019, ils ont réalisé un joli coup en s'imposant contre le club de LNA suisse Fribourg, après prolongations (3-2) lors de leur premier match de la Coupe des Bains.

Rouen monte en puissance

Menés 2-1 à la fin du premier tiers avec un but signé Nicolas Deschamps, les Jaunes et Noirs allaient ensuite égaliser dans le deuxième tiers par Marc-André Thinel et aller chercher ensuite la victoire lors de la prolongation, de nouveau grâce à Nicolas Deschamps qui s'offrait un doublé.

Après cette grosse performance, les joueurs de Fabrice Lhenry défieront une autre formation suisse, le Genève Servette, le jeudi 29 aout 2019.