Rouen. Hockey sur glace : les Dragons connaissent leur calendrier de reprise

Avec un effectif quasiment bouclé et un calendrier de Ligue Magnus déjà connu, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) connaissent maintenant la date de la reprise, qui interviendra le mercredi 1er août 2018 pour un gros mois de préparation.

Si la première journée sera réservée à une première réunion de présentation, le jeudi 2 et le vendredi 3 août 2018 seront rythmés par les tests médicaux et les entretiens individuels de joueurs. Après un week-end d'intégration, les Jaunes et Noirs prendront le chemin de la glace du lundi 6 au vendredi 10 août 2018 avant de prendre la direction de la Suisse et des Hockeyades, lors desquelles ils se frotteront à deux grosses équipes de Ligue Nationale : Lausanne (mercredi 15 août 2018) et Genève (jeudi 16 août 2018) pour se mettre directement dans le bain face à des formations supposées plus fortes sur le papier.

Une entrée en matière musclée

Vendredi 17 août 2018, les joueurs de Fabrice Lhenry seront opposés à une équipe plus à leur portée, à savoir la Chaux-de-Fonds, qui évolue en deuxième division suisse. De retour en France, les Normands auront une double confrontation face aux Ducs d'Angers, une équipe toujours présente dans les phases finales et toujours difficile à battre (mardi 21 et mardi 28 août 2018), avant et après une rencontre face à Caen, qui évolue en deuxième division française.

Après ces six matches de préparation, les Dragons de Rouen s'envoleront en Finlande pour leur premier match officiel de la saison, en CHL, sur la glace de Oulu le vendredi 31 août 2018.