Yémen: les rebelles continuent de mobiliser en dépit des efforts diplomatiques

Des dizaines d'hommes en armes, dont certains très jeunes, se sont ainsi livrés samedi à une démonstration de force dans les environs de Sanaa, se disant prêts à aller renforcer les fronts de guerre.

Ils on paradé à pied ou à bord de véhicules équipés de mitrailleuses en lançant des slogans favorables aux rebelles dont celui de "victoire de l'islam".

"Les tribus yéménites honorables sont prêtes à renforcer les fronts de guerre en combattants, en armes et en moyens financiers", a déclaré Chamsan Abou Nachtan, un volontaire.

"La soi-disant trêve n'est qu'une manœuvre des agresseurs, connus pour leurs conspirations et leurs complots", a-t-il ajouté en référence à la désescalade militaire à Hodeida, ville de l'ouest du pays sur la mer Rouge.

Hamid Assem, dirigeant rebelle pressenti pour participer à d'éventuelles négociations de paix a abondé dans le même sens: "le peuple yéménite continuera de résister et de se mobiliser".

"Nous sommes prêts au dialogue à tout moment. Si (Martin) Griffiths (l'envoyé spécial de l'ONU) vient on lui dira qu'on est prêt au dialogue et s'il ne vient pas on est prêt à se battre jusqu'au dernier souffle", a-t-il ajouté pendant le rassemblement.

M. Griffiths, attendu prochainement à Sanaa, a annoncé vendredi au Conseil de sécurité des Nations unies son intention d'organiser des pourparlers de paix "rapidement" en Suède afin de mettre un terme à quatre ans de guerre au Yémen.

Le gouvernement yéménite soutenu par les Saoudiens, tout comme les rebelles Houthis, soutenus eux par l'Iran, ont montré un "engagement renouvelé" à travailler à une solution politique et ont présenté des "garanties solides" selon lesquelles ils participeraient aux pourparlers, a-t-il déclaré.

Aucune date n'a été évoquée pour ces pourparlers.

A LIRE AUSSI.

Après le meurtre de Kashoggi, Washington appelle à la fin de la guerre au Yémen

Yémen: des combats à Hodeida, mais la coalition assure ne pas chercher l'escalade

Sous blocus, des Yéménites épuisés luttent contre pénuries et privations

Yémen: le président rejette le plan de paix de l'ONU, 17 civils tués

Yémen: le gouvernement se dit prêt à reprendre des pourparlers de paix