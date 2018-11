Un décès et 47 blessés dans les manifestations des "gilets jaunes"

Le ministre a également annoncé que 24 interpellations et 17 garde à vue avaient eu lieu lors des 2.000 rassemblements dans toute la France.

Au Pont-de-Beauvoisin (Savoie), la conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture. Elle a foncé alors sur eux, percutant une femme, a précisé le ministre.

Cette manifestation, comme de nombreuses autres organisées en France pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant, n'était pas déclarée.

La manifestante tuée était âgée d'une cinquantaine d'année, a précisé l'Intérieur. En état de choc, la conductrice a été placée en garde à vue.

"Notre niveau d'inquiétude est maximum", a déclaré Christophe Castaner qui a demandé aux manifestants "de prendre toutes les dispositions de prévention et de sécurité". "Le droit à manifester est essentiel dans ce pays, il faut le protéger, mais il faut aussi faire en sorte que l'organisation minimale de la manifestation évite ce genre de drame".

"Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de la personne décédée en #Savoie ce matin. J'appelle chacun à respecter les consignes de prudence et de sécurité pour que les droits de manifester et de circuler librement s'exercent sans qu'un nouveau drame ne se produise", a tweeté le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy.

Dans le Pas-de-Calais, à Arras, un manifestant de 71 ans a été percuté par un automobiliste qui a tenté de forcer un barrage au niveau d'un rond-point à l'entrée de la ville. Il a été hospitalisé dans un état grave mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon la préfecture du Pas-de-Calais.

"On m'indique aussi à Sélestat (Bas-Rhin) un accident avec des conséquences graves mais la victime n'est pas décédée", a ajouté Christophe Castaner, à l'issue d'une réunion en visioconférence avec tous les préfets.

La préfecture du Bas-Rhin a toutefois précisé que l'incident n'était "pas grave" et qualifié la blessure de "légère": "une femme âgée de 45 ans a la cheville blessée et a été transportée à l'hôpital. C'est une voiture qui a roulé sur son pied", selon elle.

A Hazebrouck (Nord), aux alentours de 08H30, un conducteur "a été bloqué par des manifestants. Il s'est impatienté et a forcé le passage en montant sur le trottoir", a indiqué à l'AFP la préfecture du Nord, confirmant une information de La Voix du Nord.

Deux manifestants ont été légèrement blessés et transportés vers le CHR d'Hazebrouck, a-t-on ajouté de même source. Le conducteur a été interpellé et conduit au commissariat.

Une manifestante a par ailleurs été renversée et a été "légèrement blessée" par un automobiliste en colère dans la commune de Capendu (Aude), entre Carcassonne et Narbonne, a indiqué à l'AFP la préfecture, ajoutant que l'automobiliste avait été interpellé.

A Cuers (Var), "un manifestant d'une cinquantaine d'années a été heurté" par un automobiliste "sur une manifestation non déclarée au niveau d'un rond-point de supermarché. L'homme a été blessé légèrement. L'auteur présumé a été interpellé", a indiqué la préfecture.

Quatre personnes ont par ailleurs été blessées dans les départements de Gironde, Charente, Corrèze et Dordogne. A Biganos sur le bassin d'Arcachon (Gironde), la personne la plus sérieusement blessée, un gilet jaune, a été percutée par une voiture au niveau du bassin et évacuée, a indiqué la préfecture de région sans plus de précisions.

Enfin à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un automobiliste a "tenté de forcer un barrage" sur un rond-point, renversant un policier qui a été "légèrement blessé", selon la préfecture.

L'homme a été interpellé. Le policier "souffre de contusions légères", a précisé la même source.

