Menaces d'inondations et crues en France, le Rhin sous surveillance

Le Rhin pourrait sortir de son lit mardi, la Seine déborde ça et là, champs inondés, maisons les pieds dans l'eau: crues et inondations menaçaient lundi une partie de la France, où vingt départements ont été placés en vigilance orange.

"Des inondations importantes sont possibles", "des coupures d'électricité peuvent se produire", "les digues peuvent être fragilisées ou submergées", avertit, dans son bulletin de lundi, le service d'informations sur le risque de crues (Vigicrues).

Dans les zones sous vigilance, il est conseillé de se mettre à l'abri, de limiter les déplacements et de veiller à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés.

Lundi matin, à 09H30, les habitants d'Ornans (Doubs) ont été alertés de la crue de la rivière Loue par une sirène, qui a retenti dans la commune natale de Gustave Courbet, où les habitations sont construites au-dessus du lit du cours d'eau.

"La rue principale est inondée, le rez-de-chaussée de la mairie est dans l'eau, on n'avait pas vu une telle crue depuis 2002", a indiqué à l'AFP le maire d'Ornans, Sylvain Ducret.

Dans le Calvados, une cinquantaine d'habitants de La-Rivière-Saint-Sauveur (1.500 habitants) ont été "évacués, à titre préventif", tandis que le centre de Pont-L'Evêque (4.500 habitants) est "inondé", selon la préfecture de ce département normand, où une dizaine de routes départementales sont également fermées.

Chalets évacués à Chamonix

Des pluies soutenues continuaient de doucher dans l'après-midi une grande partie de la France et vingt départements étaient désormais placés en vigilance orange, contre treize en début de journée.

Cette vigilance porte sur un risque de pluies-inondations pour l'Ain (01), le Doubs (26), l'Isère (38), le Jura (39), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) et sur une risque de crues pour le Lot-et-Garonne (47), la Nièvre (58), l'Yonne (89), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), les Vosges (88), les Yvelines (78), le Val-d'Oise (95), l'Oise (60), ainsi que les départements de la Normandie (excepté la Manche).

Les Savoies (73, 74) et l'Isère (38) sont également placés en vigilance orange mais pour risques d'avalanche. A Chamonix, la fermeture complète du domaine skiable a été décidée par la commune et une centaine de chalets dans les secteurs en pied de couloirs d'avalanches ont été évacués et des mesures de confinement des populations habitant en zone de risque moyen ont été prises, soit plus d'un millier de personnes appelées individuellement.

Polder en Alsace

A l'Est, le niveau du Rhin faisait l'objet d'une surveillance particulière car la conjugaison des fortes précipitations et de la fonte des neiges menace de faire déborder le fleuve.

Pour le désengorger si nécessaire, le polder d'Erstein (Bas-Rhin), une zone de rétention de crue de 600 hectares pouvant stocker 7,8 millions de m3, était en train d'être mis en sécurité, pour une éventuelle mise en eau mardi, a indiqué la préfecture du département.

En Meurthe-et-Moselle, les pompiers surveillent les alertes de Vigicrues. "On n'a pas des crues rapides mais progressives avec les précipitations continues de ces derniers jours", expliquait-on au Codis (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) du département lorrain.

Pour l'heure, les secours ne signalaient pas de dégâts trop importants.

Les pompiers du Doubs recensaient à la mi-journée treize interventions, notamment pour barrer des routes coupées par la montée des eaux, pour des épuisements d'eau et pour élever des meubles dans certaines communes.

"Nous avons une activité soutenue au niveau des inondations de maisons et de routes mais dans ces faits, pas de situations marquantes ou d'ampleur", indiquait notamment le Codis de Haute-Savoie. Celui de Savoie évoquait quelques inondations de caves ou d'appartement, "mais rien de dramatique... pour l'instant".

