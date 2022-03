Cherbourg. 190 postes menacés : conseil de surveillance tendu à l'hôpital de Cherbourg

Les agents de l'hôpital Pasteur de Cherbourg (Manche), appuyés par des usagers, se sont invités vendredi 16 novembre 2018 au conseil de surveillance du centre hospitalier, qui réunit direction, élus, usagers et représentants de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

71 millions d'euros de déficit cumulé

Une action pour dire leurs inquiétudes face aux mesures d'économies qui seront présentées le mardi 27 novembre 2018 devant le Copermo (Comité Interministériel de Performance et de la Modernisation de l'Offre de Soins). Cette instance a pour but de mettre en place des actions pour le retour à l'équilibre des établissements en difficulté financière. Pour le centre hospitalier public du Cotentin, le déficit cumulé s'établit à 71 millions d'euros.

Parmi les pistes pour faire des économies : la suppression de 35 lits dans divers services, et surtout de 190 équivalents temps plein d'ici 2022. Une mesure qui inquiète particulièrement l'intersyndicale, dont est membre Sandrine Gamblin :

Selon les syndicats depuis 2013 l'absentéisme a augmenté de 50 %, passant de 22 à 33 jours d'absence par agent et par an.

Le directeur appelle au dialogue

De son côté, le directeur Maxime Morin parle d'un "redressement absolument nécessaire" et déplore "les méthodes de retrait des instances et le refus du dialogue" des organisations syndicales."Qui pourrait croire qu'améliorer un déficit de 16 millions d'euros (déficit courant) soit possible sans impact sur la masse salariale, qui représente dans tous les établissements publics de santé 70 % des coûts ?" interroge-t-il.

Évoquant plusieurs secteurs "dont la performance n'est pas établie" (hôpital de semaine de chirurgie, activité obstétrique avec la baisse des accouchements, secrétariats médicaux et accueil médico-administratif…), il rappelle que l'hôpital est limité dans ses capacités d'investissements. "Nous ne sommes déjà plus capables de répondre à des besoins d'équipement courant" indique-t-il, avant de conclure : "je souhaite poursuivre au plus vite ce dialogue avec les Organisations Syndicales et tous les acteurs du territoire".