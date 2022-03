Rouen. Bientôt des ruches participatives à Rouen ?

Cela peut surprendre mais les abeilles se plaisent plutôt bien en milieu urbain. "Parce qu'elles ont de quoi butiner et qu'en ville, tout est désormais traité en zéro phyto", précise Alain Paubert, président des jardins partagés de l'Astéroïde, situés entre la rue des Petites Eaux de Robec et le stade Saint-Exupéry à Rouen (Seine-Maritime).

C'est son association qui a proposé, parmi les 31 projets retenus dans le cadre de l'appel à projets citoyen de la Ville, l'installation de ruches participatives. Ces jardins partagés ont récupéré récemment un terrain vague de 400 m2 qui servait de parking sauvage avec un trafic important de véhicule. "On a pu remettre le carré en verdure, explique Alain Paubert. On lui cherchait désormais une utilité et on a pensé à des ruches".

Affirmer un engagement

Une initiative qui a un double intérêt selon lui : "il s'agit déjà symboliquement d'affirmer que cet espace a bien une vocation naturelle. Et puis, on participe au sauvetage d'une espèce menacée".

Le projet, qui demanderait de clôturer le terrain, a été budgété à 5000 euros. Il faudra ensuite former les membres de l'association à la gestion de ces ruches qui sera faite de manière collective. "C'est tout l'objectif de notre association, c'est de créer du lien social entre les personnes du quartier."

Le bonus ? Pouvoir faire du miel. Alain Paubert pense déjà à la mise en réseau de son initiative avec celle du rucher de Repainville et du verger du Vallon.

Les citoyens rouennais ont jusqu'au 18 novembre 2018 pour voter pour leurs projets préférés sur rouenensemble.fr