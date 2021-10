Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 19 novembre

Bélier

Journée un peu compliquée, vous vous sentez un peu déconnecté des réalités. Aucune inquiétude et risque de marginalisation. Vous avez peut-être la tête dans les nuages mais bien les pieds sur terre.

Taureau

Vous êtes quelque peu fébrile aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Vous avez la crainte d'une échéance. Vais-je faire face? Surtout ne jouez pas la politique de l'autruche.

Gémeaux

Vous êtes à la recherche de l'harmonie, qui s'en plaindrait? L'objectif n'est pas simple à atteindre. Dans votre esprit un changement climatique vous réchauffe le cœur. Le domaine affectif bat son plein.

Cancer

Vous aimez lorsque les choses sont parfaites vous êtes perfectionniste, ainsi durant la journée vous aurez à cœur de peaufiner du travail qui n'attend pas.

Lion

Vous arriverez à point nommé pour marquer un doublet. Il est des coups de chance et vous arrivez au bon moment. Tout est possible et réalisable.

Vierge

On attendra de vous que vous jouiez un peu les pompiers et décongestionner certaines situations difficiles. Dans les difficultés votre compétence et votre talent n'ont pas d'égal.

Balance

Vous adorez afficher votre image atypique et incontrôlable. Grâce à votre personnalité certains éclairages évitent bien des catastrophes. Inventif et audacieux, vous êtes un véritable alchimiste.

Scorpion

Journée presque calme. Certaines petites idées trottent dans votre esprit. Toujours créer, construire. Passer du rêve à la réalité ne vous fait pas peur. Vous voulez du prestigieux, du grandiose.

Sagittaire

On met en doute la véracité de votre discours. Vous aurez du mal à prouver votre sincérité. On a la critique acerbe à votre égard. La roue tourne, encore quelques jours à être dans l'œil du cyclone.

Capricorne

Vous avez l'impression de stagner. Vous avez essayé d'être constant dans tous les rendements mais après avoir fait le tour du sujet, tout passe, tout casse, tout lasse.

Verseau

Certaines planètes menacent un peu votre équilibre. Soyez patient, rien ne dure jamais, même les oppositions. La pertinence revient demain ou après-demain. La météo n'est jamais très précise.

Poissons

Chacun aspire au bonheur ! vous désirez vivre en paix mais pas seul. Pratiquant tout ce qui fait souffrir vous vous en éloignez. Un éveil est important. Réfléchissons, réfléchissons.