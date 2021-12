Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 14 mars

Bélier

Vous passerez vos comptes à la paille de fer. Économies tous azimuts. On ne badine pas avec le gaspillage. Vous n'êtes peut-être pas riche mais plein d'idée.

Taureau

Journée plutôt agréable avec une impression d'être porté par d'heureux évènements. Ce n'est pas le gros lot mais une certaine satisfaction du travail accompli.

Gémeaux

Vous en avez assez des ragots et rumeurs sur les uns et les autres. Toutefois vous serez assez satisfait de constater que votre pire adversaire est dans l'œil du cyclone.

Cancer

Quel comédien et à multiples facette. Vous savez mettre le trouble pour tirer votre épingle du jeu. Le plaisir de modifier les règles des conventions n'a pas d'égal.

Lion

Vous êtes sous tensions. Ce n'est pas le moment de vous chercher des poux dans la tête. Les retards s'accumulent. Rien ne fonctionne comme vous le désirez.

Vierge

Vous êtes plein d'ardeur : un feu qui brûle en vous. Sentiments exacerbés qui font de vous une nouvelle personne. Une éclosion générale de tout ce qu'il y a de bon et qui n'a que trop sommeillé.

Balance

Vous serez sur le mode AFK " away from keyboard " loin du clavier des réseaux sociaux et manettes ludiques. Vous recherchez les oasis de déconnexions.

Scorpion

Une succession d'attaques violentes à votre encontre n'a qu'un but unique de vous nuire. On a les ennemis que l'on mérite. Il va falloir jouer serré pour clouer les mauvaises langues dans la géhenne de l'oubli.

Sagittaire

Attendez-vous à une invitation surprise absolument guacamolesque. Moments suaves, proche de l'hallucination. Les jours qui viennent vont illuminer votre existence.

Capricorne

Vous aurez le nez pour sentir ce qui pourrait faire plaisir à vos proches, votre conjoint… vous savez constamment vous renouveler. Rien n'est négligé.

Verseau

Journée de corvées ménagères ou classement de documents. Quelle pénibilité de l'emploi ! il faut bien parfois se consacrer à ce qui peut paraître un trop terre à terre.

Poissons

Vous allez bientôt arriver à vos fins. Il en aura fallu des négociations intenses et houleuses pour conserver votre influence. Vous ne manquez pas de cran.