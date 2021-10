Caen. D'Ornano reçoit l'Equipe de France Espoir

Après l'Équipe de France féminine, c'est au tour des Bleuets de poser leurs crampons sur la pelouse du stade Michel d'Ornano à Caen.

Opposés à l'Espagne Espoirs, les joueurs de Sylvain Ripoll seront en Normandie et ce sont déjà des noms connus qui seront là. Lucas Tousart, le Lyonnais ou encore Dayot Upamecano qui joue en Bundesliga et que les amateurs de Fifa et autre Football Manager ont déjà repéré depuis un moment.

Pierre Leresteux, Président de la Ligue de Football de Normandie, espère que près de 14 000 supporters seront présents à Caen pour cette rencontre. Ce serait un signe fort pour la Fédération Française de Football, à quelques mois de recevoir la Coupe du Monde féminine en France et durant laquelle quelques matchs se dérouleront au Havre. Autre pari pour la Ligue de Normandie, montrer l'engouement du public et pourquoi pas, un jour, recevoir les Bleus champions du Monde.