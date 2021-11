Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 24 mars

Ce samedi, superbe quinté sur l'hippodrome de Vincennes, le prix du Bois de Vincennes, qui réunit 18 partants.

Le départ sera donné à 15h08 .

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille 2 bases indiscutables : le numéro 11 Royal Dream, vainqueur du dernier prix de France, et The best Madrik, troisième du dernier prix d'Amérique et quatrième très malheureux dans le prix de France derrière Royale Dream;



Pour tenter d'approcher ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 8 Rodrigo Jet, qui va essayer de confirmer sa dernière performance où il terminait derrière Rapide Lebel..

Il ajoute à sa sélection les numéros 14 Rêve de Beylev, le 15 Roc Meslois, le 13 Quilon du Chatelet, le 2 Leben RL, et le 12 Quomba de Guez.

Voici donc le rappel de sa sélection : 11 - 17 - 8 - 14 - 15 - 13 - 2 - 12



Bon gains à tous et à demain.