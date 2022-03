Rouen. Près de Rouen, il dégrade des véhicules puis s'en prend à un passant

À la suite d'une rixe dans un bus d'Orival (Seine-Maritime) le samedi 30 juin 2018, dont l'instigateur est le prévenu, celui-ci quitte les lieux et se rend sur un parking. En guise de défouloir, il dégrade alors deux véhicules à coups de pied sur les carrosseries. Le propriétaire de l'un des deux véhicules voit la scène et s'approche du prévenu qui l'agresse alors en lui portant de violents coups de pied aux jambes. Alors que l'agresseur devient de plus en plus virulent, il parvient à se dégager et appelle la police. Arrivés sur les lieux, les policiers l'interpellent sans problème. Ils constatent qu'il se trouve dans un état d'alcoolémie avancé. La victime reconnaît immédiatement le fautif et décrit ses gestes incompréhensibles.

En récidive

Emmené au commissariat pour être entendu, Damien Coriat, 25 ans, reconnaît les faits et dit qu'il était énervé et préférait s'en prendre à un véhicule pour calmer sa colère, plutôt qu'au conducteur du bus. Il nie cependant avoir agressé la victime. Son casier judiciaire porte déjà sept condamnations pour dégradations et vols avec violences. Pour la partie civile, "les faits ne sont pas discutables". "C'est un acte gratuit qui doit être sanctionné", renchérit le procureur de la République. À l'audience du jeudi 8 novembre 2018 et après délibération, le tribunal correctionnel de Rouen le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de quatre mois ferme de détention.