Le-Havre. Commémorations : quand la capitale belge était normande

Pendant quatre ans, de 1914 à 1918, le Gouvernement belge a fait de Sainte-Adresse, sa capitale, non pas par choix mais "poussé par les baïonnettes allemandes". En ce mois de novembre 2018, cent ans après, Luc Lefèvre, adjoint au maire de Sainte-Adresse revient sur l'histoire belge de sa ville.

La boîte aux lettres belge, située devant le "Nice havrais". - Noémie Lair

Fuyant l'invasion allemande, le Gouvernement belge débarque à Sainte-Adresse le 13 octobre 1914. La ville était alors un point stratégique :

Pourquoi Sainte-Adresse. Impossible de lire le son.

De 1914 à 1918, 23 000 Belges vont s'installer dans l'agglomération de Sainte-Adresse. "Ils ont alors leurs lieux de vie sociale, leurs restaurants, leurs théâtres et leurs activités religieuses, raconte Luc Lefèvre. Globalement, tout se passe très bien, il y a un bon accueil. Mais il y a quand même quelques accrocs avec les Flamants car ils ont un accent guttural et dans les bagarres, ils sont parfois accusés d'être un peu des Boches."

La fête nationale belge est célébrée à Sainte-Adresse

Le 11 novembre 1918, l'armistice est déclaré et quelques jours plus tard, le gouvernement belge quitte Sainte-Adresse et retourne à Bruxelles.

Cent ans après, il reste encore quelques indices signalant le passage belge dans la ville :

L'héritage belge. Impossible de lire le son.

Dans l'agglomération, il y a également une vingtaine de familles descendantes de Belges arrivés pendant la Première Guerre mondiale.

Sainte-Adresse était un lieu stratégique. - Noémie Lair

Si aujourd'hui, ce fait marquant de l'histoire est raconté en France, c'est beaucoup moins le cas en Belgique. "C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'a connu la France quand le gouvernement français est parti à Bordeaux en 1870, 1914 puis en 1940, explique Luc Lefèvre. C'est l'endroit où s'est réfugié le gouvernement alors que le roi était resté sur une petite portion du territoire belge non occupée par l'armée allemande donc on n'a pas souhaité commémorer, se souvenir de cet épisode de Sainte-Adresse, moins glorieux."