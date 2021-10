Caen. De la terre de Caen sur la tombe d'un poilu, enterré loin de chez lui

Un peu de terre de la ville de Caen (Calvados) a pris la direction de Poitiers mardi 20 février 2018. L'opération est symbolique mais doit rendre hommage à Louis Martin, poilu caennais enterré dans la nécropole de Vauxaillon.

"À cette époque, mon père aurait pu partir"

Le geste est d'autant plus fort qu'il est réalisé par des collégiens. Voilà plusieurs années qu'ils travaillent à la mémoire de ces hommes morts pour la France pendant la Première guerre mondiale. Et ils se sont lancés dans une vaste opération baptisée "Terre de souvenir" : ils ont contacté plus de 1 000 mairies et ambassades pour récolter un peu de la terre natale de chaque soldat qui y est enterré.

Déjà 300 échantillons de terre ont été récoltés. - Terre de souvenir

Marseille, Paris, Quimper… Les échantillons viennent des quatre coins de la France. La diversité des villes d'origine est à l'image de ces hommes. "C'était une guerre faite par des civils, des gens qui n'étaient pas préparés à ça. Il y avait des paysans, des instituteurs… témoigne Pascale Jossaud, élève en 5e. Je me suis mis à la place de leur enfant, je me suis dit qu'à cette époque mon père aurait pu partir parce qu'il avait l'âge."

Incarner l'histoire

L'objectif, c'est bien sûr d'incarner l'histoire, de mettre un vécu, un visage sur ce que racontent les manuels scolaires. "Ces soldats étaient des gens comme nous, qui ont été séparés de leurs familles, qui sont partis de chez eux, précise Inès Enniafa, une autre élève. On a voulu sorti de l'ombre des hommes qui ont fait l'Histoire."

Et les élèves du collège Camille Guérin ont déjà reçu près de 300 échantillons terre. En septembre, ils iront les déposer dans la nécropole de Vauxaillon accompagnés d'une rose.

Pour aller plus loin. Découvrez l'ensemble du travail de mémoire des collégiens de Camille Guérin sur leur blog en cliquant ici.

