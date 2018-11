Hockey sur glace (CHL) : les Dragons de Rouen peuvent encore y croire

L'ambiance dans les gradins de l'Ile Lacroix était digne de l'événement. Le mardi 6 novembre 2018, les supporters des Dragons de Rouen ont eu le droit à une vraie belle soirée européenne de hockey, pour le 8e de finale aller de Champions hockey league contre les Autrichiens de Salzbourg. De l'intensité sur la glace, de l'enjeu, de belles actions et des rebondissements. Tout y était, ou presque. Il n'a manqué que la victoire pour conclure en beauté la soirée.

Tout se jouera en Autriche

Si les Rouennais ne font pas vraiment office de favoris dans cette double confrontation, ce sont bien eux qui font lever une première fois le public rouennais sur un but de Nicolas Deschamps finalement signalé hors-jeu. Pas atteint par ce but refusé, c'est finalement Marc-André Thinel qui se présente sur la gauche pour ouvrir la marque sur un but similaire après un peu plus de 13 minutes de jeu (1-0). Un avantage de courte durée puisque les Autrichiens vont égaliser un peu plus de deux minutes plus tard sur un one-timer légèrement manqué de Peter Hochkofler qui lobe Pintaric (1-1). Pire, 43 secondes plus tard, les visiteurs vont prendre l'avantage sur un but bien construit et conclu par Vandevelde (2-1). Décidés à ne rien lâcher, les Rouennais allaient égaliser trois minutes plus tard sur un but tout aussi bien construit conclu par Nicolas Deschamps (2-2).

Au retour de la première pause, les joueurs de Fabrice Lhenry ont dominé le deuxième tiers et inscrit un but en supériorité numérique par Nicolas Ritz (3-2). Mais malgré une bonne période et quelques sauvetages de Matija Pintaric, les joueurs de Salzbourg sont parvenus à égaliser à 3-3 à quelques secondes du buzzer par Stajnoch.

L'équipe qui se qualifiera sera celle qui aura marqué le plus de buts sur l'ensemble des deux matches. Il reste 20 minutes aux @DragonsdeRouen pour prendre de l'avance sur #Salzbourg avant le match retour. — Aurélien Delavaud (@AurelDelavaud) 6 novembre 2018

Malgré un troisième tiers un peu plus en dedans, les Normands n'allaient rien lâcher et conserver ce match nul qui laisse toutes les portes ouvertes, pour le match retour à Salzbourg le mardi 20 novembre 2018.

Fabrice Lhenry : "On aurait préféré gagner forcement mais honnêtement, contre une équipe comme Salzbourg on peut être satisfait. C'est une équipe très rapide qui nous a posé énormément de problèmes au premier tiers, mais on a bien réagi au deuxième et après dans le dernier peut-être un peu plus de fatigue mais on a su maintenir le résultat. Il nous reste 60 minutes pour espérer continuer dans cette belle compétition. Je leur ai demandé de jouer plus défensif au troisième tiers et je n'ai utilisé que trois lignes à partir de la mi-match car notre quatrième bloc était un peu en difficulté e soir. Les joueurs ont fait un gros effort et peuvent être fiers, ils méritent bien ce petit break."

Joël Caron: "Tout le monde est content dans le vestiaire mais il y a des choses a améliorer pour le prochain match et on a encore une chance de gagner. Il y a beaucoup de fierté d'être encore dans le coup. On m'aide beaucoup depuis que je suis arrivé et j'essaye de rester moi-même. Je suis très content d'être ici et de ma progression."

Place maintenant à quelques jours de repos avant le prochain match de Synerglace Ligue Magnus, mardi 13 novembre 2018 avec la réception de Mulhouse.