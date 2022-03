Petit-Quevilly. Petit-Quevilly : fin des travaux à l'école Jean-Jaurès

Après deux ans de travaux, l'excitation était palpable pour l'inauguration de l'école maternelle Jean-Jaurès de Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Le lundi 5 novembre 2018, à 16h30, les jeunes élèves et leurs parents ont ainsi pu découvrir des installations ludiques flambant neuves ainsi que leurs nouveaux locaux. En effet, grâce au financement des collectivités territoriales, trois nouvelles classes sont venues s'ajouter aux cinq déjà existantes et deux dortoirs ont été mis en place. Le réfectoire et la bibliothèque ont été réaménagés pour permettre une plus grande capacité d'accueil. En outre, l'établissement a été mis aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Du côté de la cour de récréation – qui a retenu toute l'attention des enfants avant la cérémonie – ce sont un toboggan, une cabane, une maison-tunnel, un trampoline et un potager qui ont été installés.

S'approprier les lieux

"Les travaux ont duré deux ans. Cela peut paraître long, mais nous avons fait le choix de travailler pendant les vacances afin de ne pas trop impacter le travail des enseignants et les élèves", déclare Charlotte Goujon, adjointe au maire en charge notamment des affaires scolaires. "Le résultat est satisfaisant pour tous. La ville à a cœur de créer les meilleures conditions pour les élèves", ajoute-t-elle.

"Nous remercions les parents, les agents territoriaux et les élèves, ainsi que la mairie – malgré les désagréments, c'est un très beau projet qui se finalise", appréciaient les responsables de l'établissement en préambule d'un goûter organisé à l'issue de la cérémonie. "Désormais, il faut s'approprier les lieux : le nouveau réfectoire, la nouvelle bibliothèque…" L'école ouvrira ses portes le mardi 13 novembre 2018, pour permettre à tous de venir constater le résultat d'un travail de longue haleine. Il a fallu mobiliser un budget de 2 130 000€ pour lequel la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et la Réserve parlementaire ont versé des subventions.