Avranches. Venez faire la fête lors d'une soirée Twin à la Bazoge 

Coup de cœur des programmateurs des célèbres soirées Twin dans le sud-Manche, entre Juvigny-Le-Tertre et Saint-Hilaire-du-Harcouët, retrouvez ce samedi 3 novembre en concert le groupe Monty Picon

Fanfare électrique et déjantée pour un spectacle ahurissant ! Avec une rythmique résolument rock, une section cuivres aux allures de péplum et un banjo aux arômes de western, trois albums, un Best of "10 Ans d'Âge" et un nouvel opus en préparation ; Monty Picon roule depuis douze ans sur les routes de France, de Belgique et d'Allemagne.

Petits cousins de La Mano, descendants de Noir Désir, fans des Stones et amoureux de Brassens. Neuf musiciens aux multiples influences pour un "Rock Désalternatif" détonnant.”

Le concert est précédé d'un Warm-Up, puis un set des Djs Twin en toute fin de soirée.

Retrouvez les infos et la programmation sur le site TWIN

