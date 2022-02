Rouen. [SERVICE] Dans l'aide à la personne, "on travaille avec notre cœur"

La finale des Olympiades des métiers, qui aura lieu à Caen (Calvados) du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre 2018, sera pour Coralie Pinset l'occasion de démontrer son talent dans le domaine qui la passionne – et de porter à l'échelon national les couleurs normandes.

Âgée de 19 ans, la jeune femme suit actuellement une formation d'accompagnant éducatif et social à l'IRTS de Caen. "Ce qui m'a motivé, c'est le lien avec les personnes, le relationnel. Je suis très bavarde, je m'ennuierais si je ne faisais pas ce métier, confie la jeune femme. C'est vrai qu'on a un bon contact, le travail est plutôt agréable. Je trouve que dans notre métier, on travaille avec notre cœur."

Son métier, par ailleurs, requiert selon elle des qualités spécifiques. "Il faut être patient, savoir prendre du recul et faire preuve d'observation. Il faut également aimer le travail d'équipe", déclare celle qui est également titulaire d'un bac professionnel en services à la personne et aux territoires, obtenu à la Maison familiale & rurale de Trun (Orne).

Quant à sa routine d'entraînement, elle est simple mais s'oriente pleinement vers la réussite en finale des Olympiades. "Je m'entraîne avec ma coach, qui me fait parfois travailler à distance."

Il est par ailleurs à noter que sa coach travaille avec elle depuis le début des Olympiades. À l'avenir, Coralie souhaite se spécialiser dans l'aide aux adultes handicapés.

LES MÉTIERS DU SERVICE

Focus sur quatre autres catégories qui font partie intégrante des métiers du service et qui seront représentées lors de la finale des Olympiades des métiers à Caen.

Mode et création

Le tailleur-couturier crée des vêtements sur mesure d'après la volonté des clients ou à partir d'un modèle. Il doit définir la forme du vêtement après avoir pris les mensurations du client, il choisit ensuite le tissu le plus adapté et dessine un premier patron. Le tissu est coupé puis les pièces sont assemblées pour donner forme aux vêtements. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.

Prothésiste dentaire

Le prothésiste dentaire conçoit et fabrique la prothèse à partir des empreintes réalisées par le chirurgien dentaire. Il réalise d'abord une empreinte en plâtre puis une maquette en cire de l'appareil. Il remplace ensuite la cire par du métal en fusion, de la céramique ou de la résine. Salaire de début : 1725 euros brut par mois.

Soins esthétiques

L'esthéticien effectue différents soins en proposant les cosmétiques adaptés aux clients en fonction de leurs envies et de leurs types de peau. Les prestations concernent aussi bien le visage que le corps. L'esthéticien peut aussi avoir pour mission d'encadrer une équipe. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.

Tapisserie

Le tapissier d'ameublement intervient principalement sur l'habillage et la restauration de sièges. Il conçoit aussi d'autres pièces d'ameublement comme des fenêtres ou même des murs. Il utilise alors des voilages et tentures murales. Ses missions peuvent aussi s'étendre à la confection de literies et autres coussins. En magasin, le tapissier peut aussi assurer la vente de tissus. Salaire de début : 1498 euros brut par mois.