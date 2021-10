Rouen. À Rouen, la Cité des métiers fait découvrir les savoir-faire des Olympiades

Alors que Caen (Calvados) se prépare à accueillir les finales nationales des Olympiades des Métiers à la fin de l'année 2018, la Cité des métiers organise un tour d'horizon des savoir-faire de la région. En préambule à la compétition, elle se propose de faire découvrir les huit pôles qui seront représentés lors de l'événement sur la base d'un secteur par mois, de janvier à octobre.

• À lire aussi : Caen se prépare à recevoir les Olympiades des métiers



Mettre en avant les savoir-faire

Pour le lancement, en janvier, les métiers de l'alimentation étaient mis à l'honneur. À chaque fois, des temps forts seront organisés comme des visites d'entreprises, des conférences, des démonstrations et des ateliers de pratique professionnelle. Pour Murielle Furon, co-organisatrice de l'événement, le but est "de familiariser le public au geste professionnel et de donner une image réaliste des métiers".

Le mois de février sera consacré aux métiers des services autour du thème "Bien-être et artisanat d'art".

Le programme détaillé et les inscriptions sont accessibles sur le site de la Cité des métiers.

A LIRE AUSSI.

Les Meilleurs ouvriers de France lancent un appel aux candidats dans le Calvados

La Région prépare les Olympiades des Métiers