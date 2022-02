Rouen. Plaisance : les nouvelles ambitions du port de Rouen

Le port de plaisance de Rouen (Seine-Maritime) est discret, logé entre le MIN et le Kindarena, et d'une capacité modeste avec 100 anneaux et 50 places à terre. Il accueille à l'année des bateaux d'habitants de la Métropole et une clientèle de passage, qui souvent, remonte la Seine jusqu'à Paris. Depuis le vendredi 26 octobre 2018, son exploitation a été reprise par la société Sodeports en délégation de service public de la Métropole Rouen Normandie (MRN), qui entend bien booster son attrait touristique. "On a déjà une très bonne qualité de service", affirme Clémence Plassard, responsable du service tourisme de la MRN. Le port est en effet ouvert 7 jours sur 7 et dispose d'une cale de mise à l'eau, d'une station de carburant, d'une station de pompage des eaux usées, de WI-FI, de vidéosurveillance et d'un espace plaisancier.

Optimiser l'espace à flot

La priorité des exploitants sera de libérer des places à flot, toutes occupées pendant l'été. "Nous allons acheter un manitou et une remorque hydraulique ce qui nous permettra de proposer aux plaisanciers de mettre leur bateau à sec et d'avoir plus de passage l'été, notamment de la clientèle étrangère", explique Anne Duvinage, responsable d'exploitation de Sodeports.

Pour développer l'attrait touristique du port, les nouveaux exploitants prévoient aussi de proposer "des bateaux tours à nos plaisanciers en leur préréservant des emplacements dans d'autres ports que l'on gère en Ile-de-France, par exemple". Ils entendent aussi obtenir le label qualité tourisme ou encore se rapprocher de professionnels de la location de bateaux, jusqu'à présent absents du port rouennais.

Un port plus vert

Dans le cahier des charges de la Métropole pour l'exploitation du port figurait aussi un important volet consacré au développement durable. En la matière, Sodeports entend appliquer une nouvelle politique sur les économies d'eau et d'électricité lorsque les plaisanciers sont à quai, allant même jusqu'à facturer l'électricité si les clients dépassent un forfait préétabli. Enfin, un barrage flottant doit être mis en place à l'entrée du bassin du port pour éviter le reflux de déchets bois ou plastique divers, charriés par la Seine et qui viennent s'agglutiner sur les bords du bassin.