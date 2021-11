La session de la Cour d'assises du Calvados a débuté

Le tribunal planche sur une affaire de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité. Demain c'est une affaire de vol avec arme qui sera examinée devant la Cour d'assises des mineurs, l'un des coupables ayant moins de 18 ans au moment des faits.

Suivront deux autres procès jusqu'au 29 mars. Le premier (26 et 27 mars) concerne une affaire de viol et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, par un homme de 45 ans. Les victimes présumées ne sont autres que ses deux filles. Enfin, les 28 et 29 mars, la Cour examinera le dossier d'un homme de 24 ans, accusé d'assassinat sur son ex-amie. Les faits remontent à février 2010.