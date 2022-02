Rouen. Folle course-poursuite à plus de 100 km/h dans les rues de Rouen

Il est près de 6h45, le samedi 27 octobre 2018, lorsqu'une patrouille de police rencontre une Mercedes qui roule à l'inverse du sens de circulation, sur le cours Clémenceau, à Rouen (Seine-Maritime). Immédiatement, les policiers allument gyrophare et sirène et veulent arrêter le véhicule. Mais son conducteur, plutôt que d'obtempérer, amorce une dangereuse course-poursuite.

Prêt à tout pour échapper à la police

Conduite à près de 140 km/h en ville, feux rouges grillés, passage dans des rues en travaux… En direction de l'avenue Jean-Jaurès, à Petit-Quevilly, le conducteur multiplie les infractions. À un moment, une voiture arrivant en face est même obligée de monter sur le trottoir pour éviter la collision. Puis, en direction de la Sud III, le fuyard arrive trop rapidement dans un rond-point et percute un rocher. Sa voiture fait un vol plané, retombe sur ses quatre roues et les airbags se déclenchent. Mais il reprend la fuite de plus belle !

Finalement, il est obligé d'immobiliser sa voiture quelques mètres plus loin. Mais il parvient à prendre la fuite à pied. Ses quatre passagers, âgés de 19 à 22 ans, ont été entendus par la police et le fuyard a été formellement identifié et il devrait bientôt être interpellé.