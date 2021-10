Rouen. Seine-Maritime : une course-poursuite permet d'interpeller deux condamnés à de la prison

Tout commence lorsqu'une patrouille de la brigade canine croise une Peugeot 206, lancée à vive allure dans la rue de l'abbaye à Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen (Seine-Maritime), lundi 21 janvier 2019 vers 23h30.

Les fonctionnaires cherchent à contrôler le véhicule, qui prend la fuite. La poursuite s'engage et la police met en route le gyrophare et la sirène. En chemin, les suspects grillent des feux et des stops et se retrouvent régulièrement sur la voie de gauche. Le passager jette des bouteilles de bière par la fenêtre pendant la poursuite.

Finalement, le conducteur perd le contrôle du véhicule qui se retrouve sur le flanc dans un fossé chemin des Bouillons à Mont-Saint-Aignan. Les policiers sortent alors de leur voiture pour s'approcher mais le véhicule retombe sur ses quatre roues et part à travers champs.

Le chauffeur évadé de la prison du Havre

Au bout du champ, les deux suspects prennent la fuite à pied et finissent par être rattrapés par les policiers alors qu'ils tentent de profiter de l'obscurité pour se cacher. Le conducteur, âgé de 33 ans, est recherché depuis son évasion de la maison d'arrêt du Havre. Son passager, âgé de 32 ans, fait aussi l'objet de plusieurs fiches de recherches pour des peines d'emprisonnement. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.