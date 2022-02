Rouen. Hockey sur glace: les Dragons écrasent les Bruleurs de Loups de Grenoble

Si les supporters grenoblois étaient venus en masse à Pole Sud (record d'affluence avec 4079 personnes) pour voir un gros match, ce sont bien les Dragons de Rouen qui sont sortis de ce duel vainqueur 5-0 samedi 27 octobre 2018 lors du match en retard de la 8è journée de Synerglace Ligue Magnus.

Le film du match

Face à une armada offensive recrutée à l'inter-saison et déjà pas moins de 66 buts inscrits en 12 rencontres (soit 5,5 buts par matchs), les Bruleurs de Loups avaient de gros arguments à faire valoir dans leur premier vrai test de la saison face aux Rouennais encore invaincus cette saison.

Et le match débutait plutôt bien pour les Normands suite à une erreur défensive grenobloise, Nicolas Ritz partait seul en break et inscrivait le premier but face à un Horak impuissant 1-0 après 8 minutes de jeu pour l'unique but du premier tiers.

Dominés pendant les premières minutes du 2è vingt minutes, ce sont tout de même les Dragons qui vont prendre deux buts d'avance à la 11è minute de jeu sur un lancer précis d'Atte Makinen 2-0. A trois minutes de la fin du 2è tiers, c'est au tour du vétéran Marc-André Thinel d'inscrire le 3è but sur un lancer coté droit qui trompe la vigilance encore une fois de Horak 3-0.

Les joueurs de Fabrice Lhenry allaient même faire fonctionner leur unité de supériorité numérique (le domaine préféré des Grenoblois) pour inscrire une magnifique combinaison initiée par Nicolas Deschamps qui redonnait à Thinel pour une conclusion signée Miklik 4-0. La 4è ligne rouennaise s'illustrait également en fin de rencontre avec un but signé Fabien Colotti pour conclure une belle soirée.

Bilan du championnat

Au classement, les Dragons de Rouen prennent cinq points d'avance sur leur adversaire du soir et restent invaincus depuis maintenant l'ouverture du championnat.

L'armada grenobloise est restée muette face à un Matija Pintaric encore héroïque auteur de son 5è blanchissage depuis le début de la saison.

Les Bruleurs de Loups ne sont pas encore parvenus à s'imposer dans un gros match face aux Rouennais depuis leur sévère défaite en finale de Playoffs la saison passée (victoire 4 matchs à 0).

Prochain rendez-vous pour les Rouennais mardi 30 octobre 2018 avec un retour sur l'Ile Lacroix et la réception des Aigles de Nice.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen prennent le match 1 face aux Bruleurs de Loups de Grenoble

Hockey : les Dragons de Rouen au bout du suspense face à Grenoble

HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !

Hockey sur glace : Les Bruleurs de Loups reviennent à égalité face aux Dragons de Rouen

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen sont toujours en vie !