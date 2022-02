Rouen. Football : grosse affiche entre Oissel et QRM au 6è tour de Coupe de France

Sur une bonne série en championnat, le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) fait une parenthèse pour disputer le 6e tour de la Coupe de France sur la pelouse de Oissel, dimanche 28 octobre 2018 à partir de 14h30.

Oissel, un adversaire qui peine en championnat

Si le CMS Oissel évolue une division en dessous du club de QRM, l'effet Coupe de France permettra t-il au plus petit de battre le plus grand ? Bien partis en début de saison, les Bleus de Oissel peinent actuellement en championnat et restent sur une série de cinq défaites consécutives ce qui ne rassure pas pour autant le coach de QRM Manu Da Costa.

"Le tirage nous a donné une belle opposition face à une belle équipe, il n'y a qu'une division d'écart donc ça devrait être un gros match au même titre que Avranches-Granville. Je dois prendre en compte que l'on joue dimanche et qu'on a un match important vendredi prochain face à Tours, donc je gérerai l'effectif en prenant considération de cela. Oissel est un des deux clubs qui m'a permis de devenir éducateur donc c'est un club qui me tient à cœur et où j'ai encore beaucoup d'amis et que je regarde un peu différemment des autres. Oissel est en difficulté en ce moment, mais c'est la réalité des équipes qui montent mais la Coupe de France permet d'oublier un peu tout ça. Il ne faut pas oublier que pour eux aussi le plus important reste le championnat. La preuve pour les Herbiers la saison passée qui va en finale et qui est en difficulté aujourd'hui."

Le coach normand retrouvera également un de ces anciens joueurs Jean-Paul Mendy parti pour Oissel et le coach Romain Djoubri qu'il a connu en tant que joueur.

