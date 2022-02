Hors Normandie. L'album des Black Eyed Peas est disponible, mais pas (encore) en magasin !

C'était le plus gros gain de l'histoire des loteries, et il a connu son vainqueur cette nuit. Un habitant de Caroline du sud a vu sa vie changer depuis mercredi matin, puisqu'il a remporté le plus gros jackpot jamais gagné dans l'histoire de la loterie avec 1,6 milliard de dollars de gains. Aux États-Unis, la loterie ne s'appelle pas « Loto » mais « Mega Millions », et il fallait jouer le 5, le 28, le 70, le 62, le 65 et le numéro Mega Ball qui était le 5. Ce sud-carolinien est un grand chanceux puisque selon les statistiques, les chances de gagner étaient de 1 sur 302 575 350. Mais, pour toucher la somme intégrale et se considérer réellement milliardaire il doit accepter de la recevoir sous la forme d'une rente annuelle sur 30 ans. Tandis que s'il décide de toucher la somme immédiatement il recevra « seulement » 913 millions de dollars. Pour rappel, le record du plus gros gain unique aux États-Unis était jusque-là détenu par une mère de famille de 53 ans du Massachusetts, qui a décrochée en août 2017 le jackpot d'une autre grande loterie américaine, le Powerball, qui était de 758,7 millions de dollars. Ce vendredi 26 octobre 2018, les Black Eyed Peas sont de retour avec un nouvel album, intitulé "Masters of the Sun Vol.1"