Alençon. Orne : Emmanuel et Léa ont gagné leur voiture !

C'est un très beau coup de pouce quand on démarre dans la vie. Emmanuel, 19 ans, a eu son Bac l'an dernier, il est jeune mécanicien dans un garage à Ecouché (Orne). Sa compagne Léa, également 19 ans, est encore étudiante sur le site universitaire d'Alençon. Les deux jeunes viennent de gagner leur voiture…

Du jeudi 27 septembre au samedi 6 octobre 2018, l'association de commerçants Shop'in Alençon a organisé sa dizaine commerciale, avec Tendance Ouest. Les deux jeunes ont déposé quelques bulletins dans l'urne parce que Léa voulait tenter de gagner un Smartphone.

Quelle n'a pas été la surprise d'Emmanuel, quelques jours plus tard, lorsqu'il a reçu un coup de téléphone pour lui annoncer qu'il avait gagné. Non pas le Smartphone, mais le premier prix : une Opel Karl avec clim, vitres électriques, régulateur et limiteur de vitesse, Bluetooth, prise USB…

Au début j'ai cru à une arnaque comme ça arrive souvent au téléphone, explique le jeune homme. Mercredi soir 24 octobre 2018, les deux jeunes sont venus prendre possession de leur nouvelle voiture à la concession Opel d'Alençon. Léa a alors expliqué qu'elle roulait dans une ancienne voiture déclassée de la gendarmerie, avec encore un autoradio à K7 :

