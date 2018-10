À Caen : une nouvelle résidence intergénérationnelle en 2019

"Philia", c'est le nom de la première résidence participative intergénérationnelle à Caen (Calvados). Elle verra le jour à l'automne 2019, dans un peu plus d'un an. La pose de la première pierre a eu lieu vendredi 19 octobre 2018. L'ensemble des logements verra le jour rive droite, rue Albert Ier, dans le quartier de la Polyclinique du Parc. Un projet porté par Caen la Mer Habitat, le bailleur social de la communauté urbaine, qui loge "déjà près d'un quart de la population caennaise", précise sa directrice générale Valérie Mespoulhès.

Lutter pour le maintien des personnes âgées à domicile

La résidence mêlera des résidents de tous âges. "Cela va créer un vivre-ensemble qui, on l'espère, sera très apprécié, avec des échanges de services. Les jeunes amèneront leur vitalité, les anciens leur expérience", souhaite Michel Patard-Legendre, président de Caen la Mer Habitat. Des espaces communs seront conçus.

Journée « #Logement / #Urbanisme » vendredi :

➡️ 1ère pierre du projet Philia av. Albert 1er : mixité, co-construction avec futurs résidents

➡️ Salon de l'immobilier neuf : rappel du dynamisme de #Caen, ses grands projets urbains

➡️ Groupe de travail sur le futur PLH @Caenlamer pic.twitter.com/9XCVF5fBbx — Nicolas Joyau (@JoyauNicolas) 20 octobre 2018

Au total, un ensemble de 103 logements, du T1 au T5. La moitié d'entre-eux seront équipés spécifiquement pour les seniors : faisceaux lumineux au sol pour se lever la nuit, monte-escaliers, etc. "Le but est de lutter pour le maintien des personnes âgées à domicile le plus longtemps possible", ajoute Michel Patard-Legendre.

Les seniors représentent un quart de la population

Aujourd'hui, près d'un quart de la population caennaise a plus de 65 ans. Dans 50 ans, ce chiffre atteindra même un tiers. "L'intergénérationnel permet de lutter contre cette dépendance des seniors, qui forcément se multipliera", analyse le président de Caen la Mer Habitat. L'expérience développée avec "Philia" est inédite. Et sans doute, se multipliera au cours des prochaines années.