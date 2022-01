Rencontres. Discuter l'architecture et l'urbanisme de Caen

La ville de Caen (Calvados) organise la cinquième Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen. Qu'est-ce que c'est ? L'idée est de partager des réflexions et idées entre élus, professionnels et citoyens sur les présent et futur de l'architecture de la ville de Caen. Au programme, conférences et discussions sont proposées. Beaucoup de personnalités participeront au débat ; des architectes venus de plusieurs pays du monde, des urbanistes, intellectuels, écrivains, ingénieurs, journalistes etc.

" Faire battre le cœur des villes "

La 5e édition de la biennale – In-Situ 2018 – a pour thème : " Faire battre le cœur des villes. " Du mercredi 10 au dimanche 21 octobre 2018, dans plusieurs lieux de l'agglomération, ce thème sera décliné en différents domaines, en particulier l'urbanisme, le commerce, le patrimoine, la culture et l'architecture selon un programme varié tant sur le fond que sur la forme puisqu'il y aura des rencontres-débats, des soirées cinéma, une représentation théâtrale et une exposition. L'association In-Situ vous propose une présentation de l'édition 2018, ce mercredi 10 octobre 2018 à 19 heures au Pavillon en présence de Joël Bruneau, maire de Caen. Celle-ci sera suivie de l'inauguration de l'exposition " Inventez la ville… dont vous êtes le héros ! "

Pratique. Inauguration mercredi 10 octobre 2018 à 19 h au Pavillon. Programme complet sur insitu-caen.com