Caen. À Caen, l'imbroglio d'une relégation à cause d'une tribune

Et si le Stade Caennais (Calvados) était relégué faute de tribunes ? C'est la crainte des dirigeants, joueurs et supporters ces derniers jours. L'affaire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, avec notamment des messages de soutien d'un certain nombre de personnalités du rugby français et même international. Tentons d'y voir plus clair.

Des doutes sur la date de fin de la dérogation

Le Stade Caennais a été promu en Fédérale 3, le dernier niveau national de rugby, en 2015. Mais il évolue sur le terrain du Chemin-Vert, à Caen, qui ne possède pas de tribunes. Le règlement est clair : si un club ne possède pas de tribunes après trois saisons passées dans un tel championnat, il est relégué administrativement à l'échelon inférieur, au niveau territorial. C'est ce point du règlement qui crée des inquiétudes dans les rangs du club.

Voilà trois années passées. Et toujours pas de tribune. Pour l'heure, les spectateurs regardent le match autour des barrières du terrain. L'an passé, le club a obtenu une dérogation de la part de la fédération Française de Rugby, pour continuer à évoluer un certain temps au niveau national, sans tribune. Une dérogation de deux saisons, adressée aux Caennais par un courrier, fin 2017. "Le doute, on l'a sur la date de fin de cette dérogation. Est-ce qu'elle est directement entrée en compte, ce qui fait qu'elle prend fin à l'été 2019. Ou alors, est-elle entrée en compte là, à la reprise du championnat en 2018, ce qui nous laisserait jusqu'à l'été 2020 ?" se questionne Pierre-Louis Carrillo, vice-président du Stade Caennais, chargé des compétitions.

Certains joueurs de l'équipe pensent même à construire eux-même une tribune provisoire. - Léa Quinio

Face à cette inquiétude, de nombreuses personnalités du rugby ont publié des messages de soutien sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ils prônent l'urgence de la construction d'une tribune. Parmi les soutiens, celui de Chris Masoe, ancien troisième ligne international néo-zélandais, vainqueur de la Coupe d'Europe et du Top 14 en 2016. Message de soutien également de Philippe Saint-André, ex-international et ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby.

Mr @PSaintAndre ex international et ex entraîneur de l'équipe de France de rugby a un message pour Mr le maire @joelbruneau 🏈🇫🇷 pic.twitter.com/z0HJIDRhKO — marcboissee (@marcboissee) 15 octobre 2018

Certains joueurs de l'équipe pensent même à construire eux-mêmes une tribune provisoire, avec l'aide de leurs compétences professionnelles. "Ils se sont emballés les gars, rigole le vice-président. Mais je demande à voir, je peux demander ça à la mairie !"

Pour la mairie justement, la tribune verra bien le jour, en 2020. C'est la date de fin de la dérogation selon elle. "Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Les inquiétudes sur une fin de dérogation en 2019 sont infondées", explique Aristide Olivier, adjoint aux sports à la Ville de Caen. Ce week-end, la Féderation française de Rugby a bien validé son projet, ainsi que la date butoir de 2020. Une réunion est prévue le jeudi 8 novembre prochain, entre le club et la Ville, pour effacer les dernières inquiétudes.

"Les travaux seront bien réalisés"

Les vestiaires et le club house ont déjà été rénovés au cours des deux précédentes saisons par la mairie. 1 200 000 euros ont été investis. "Dans ce programme d'investissement, il a toujours été prévu une tribune. Il y a eu une mauvaise interprétation de la date. La dérogation court jusqu'en 2020. Les travaux seront bien réalisés cette année-là", précise Aristide Olivier.

Aristide Olivier : "des inquiétudes infondées" Impossible de lire le son.

"On passe pour des bouseux par rapport aux installations des autres clubs de notre championnat, qui sont des villes bien plus petites. On a fortement besoin de cette tribune. On remercie la mairie pour ce qu'elle a déjà investi, notamment dans les vestiaires", ajoute le vice-président du Stade Caennais.

La tribune, un premier pas dans le développement du club qui, à terme, espère construire un centre d'entraînement labellisé pour la formation. Et pourquoi pas grimper d'un échelon en championnat…