Ligue 1: malchance et défaite pour la première de Thierry Henry sur le banc de Monaco

Le penalty de Youri Tielemans en toute fin de rencontre (90e+1) s'est avéré insuffisant pour empêcher le RCSA de l'emporter grâce à des buts d'Adrien Thomasson (17e) et Lebo Mothiba (84e).

Monaco, qui a cruellement manqué de réalisme et de réussite sous le regard impuissant de "Titi", a enregistré sa quatrième défaite consécutive en championnat, la cinquième toutes compétitions confondues, et a glissé à l'avant-dernière place de L1.

Avec seulement six points au compteur, les Monégasques, qui n'ont plus gagné depuis la première journée, pointent à trois longueurs du barragiste, Nantes, et quatre du 17e, Amiens.

A quatre jours d'un duel décisif pour son avenir en Ligue des champions sur la pelouse des Belges du FC Bruges, les joueurs de Thierry Henry n'ont pas réussi à redresser la barre malgré une prestation correcte ponctuée de nombreuses occasions.

Falcao blessé

Pire, le nouvel entraîneur azuréen a également perdu son attaquant colombien Radamel Falcao, sorti peu après la demi-heure de jeu en raison d'une blessure à la cuisse gauche. De plus, Henry sera privé le week-end prochain de Samuel Grandsir, suspendu après avoir été exclu pour jeu dangereux seulement trois minutes après son entrée (66e).

Strasbourg a, lui, confirmé son début de saison prometteur en réalisant un match solide. Parfois malmenés, les joueurs de Thierry Laurey ont été efficaces et solidaires, à l'image de Kenny Lala, qui a offert une passe décisive à Adrien Thomasson (17e) et a sauvé deux ballons sur sa ligne (38e, 57e).

Les Alsaciens, poussés comme d'habitude par un stade de la Meinau incandescent, sont classés à une prometteuse sixième place, avec 15 points.

Pour son premier match à la tête de l'ASM, Henry, qui a dû composer avec plusieurs blessés, a aligné un 4-4-2 avec notamment les milieux belges Nacer Chadli et Youri Tielemans, qu'il a côtoyés ces deux dernières années, et les attaquants Stevan Jovetic et Radamel Falcao.

La première occasion du match était monégasque avec un coup franc enroulé de Jovetic que Matz Sels allait enlever de sa lucarne (16e). Mais sur l'action suivante, c'est Strasbourg qui ouvrait la marque en profitant d'une faute de main du gardien azuréen.

Côté droit, Lala délivrait un centre fuyant que Thomasson reprenait de la tête au point de penalty et Seydou Sy, titularisé en raison des absences de Diego Benaglio et Danijel Subasic, blessés, manquait sa prise de balle et détournait le ballon dans ses filets (1-0, 17e).

Manque d'efficacité

Comme souvent cette saison, Monaco manquait d'efficacité. Ainsi, une frappe de Jean-Eudes Aholou était détournée magistralement par Sels (37) puis Lala sauvait sur sa ligne une tête d'Almamy Touré sur le corner suivant (38), avant qu'Aleksandr Golovin ne manque sa reprise après avoir été servi idéalement dans la surface (45).

Après la pause, le scenario se répétait avec un tir de Djibril Sidibé contré in extremis par un défenseur strasbourgeois (48e). La latéral des Bleus délivrait ensuite un caviar au second poteau et il fallait un sauvetage miraculeux de la poitrine de Lamine Koné pour empêcher un Monégasque de reprendre (56e). Sur le corner qui suivait, la reprise de Kamil Glik était une nouvelle fois dégagée sur sa ligne par Lala (57e).

Monaco ne trouvait finalement la faille que sur un penalty de Tielemans à l'entrée du temps additionnel (90e+1) mais il était déjà trop tard puisque Mothiba avait doublé la mise pour Strasbourg peu avant (84e).

