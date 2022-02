Rouen. Ivre, il casse une bouteille sur la tête de sa victime à Rouen

Tard dans la nuit le vendredi 12 octobre 2018, la police est appelée place du Vieux Marché à Rouen (Seine-Maritime) pour constater qu'une bagarre vient d'opposer un groupe d'étudiants qui rentraient chez eux à une quinzaine de personnes quelque peu alcoolisées. Parmi les victimes de l'altercation, on note deux blessés dont l'une atteinte d'une plaie saignante au crâne. Les pompiers interviennent pour l'emmener à l'hôpital où il subira la pose de plusieurs points de suture.

Un témoin de la scène décrit l'agresseur et confirme qu'il a utilisé la bouteille en verre qu'il tenait à la main pour la casser sur la tête de la victime. Il a également vu une deuxième personne du groupe d'étudiants se faire gifler par le prévenu sans raison apparente. L'agresseur est recherché et retrouvé quelques rues plus loin. Interpellé, il est énervé et arrogant.

Il clame son innocence

Placé en garde à vue, Pacifique Habimana, 30 ans, refuse tout d'abord le test de l'éthylomètre. Il prétend s'être trouvé là par hasard en voulant acheter des cigarettes. Il ajoute à la barre : "j'ai été insulté, je me suis défendu". Son casier judiciaire mentionne trois condamnations pour vols avec violences. Pour le procureur de la République, "la violence gratuite est caractérisée", et, pour la défense, "il y a trop peu d'éléments probants dans ce dossier".

À l'issue de ses délibérations à l'audience de ce jour lundi 15 octobre 2018, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de six mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.