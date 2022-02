Rouen. Pour gagner de l'espace, une architecte d'intérieur livre ses astuces

Il est souvent difficile de faire paraître une pièce plus grande qu'elle ne l'est. Pour y arriver, qui de mieux qu'une architecte d'intérieur pour nous conseiller afin d'optimiser l'espace ? Hélène Guillou, architecte diplômée d'État et designer qui œuvre à Paris et en Normandie, a répondu aux questions de Tendance Ouest.

Que conseilleriez-vous au premier abord à quelqu'un qui veut "agrandir" son espace ?

"Il faut retrouver de la cohérence dans la gestion de l'espace. On peut aborder cette problématique de différentes manières."

Quelle est la première observation ?

"Dans un premier temps, on regarde si le mobilier est adapté à l'espace. Par exemple, l'armoire normande de mamie de deux mètres de haut est certes très belle mais pas forcément adaptée à une chambre de 9m², avec une hauteur sous plafond de 2m20. En effet, un meuble imposant en bois sombre va donner une sensation d'étouffement et d'encombrement."

Au contraire, comment gagner de la place ?

"On sélectionne donc un mobilier adapté à l'espace. Par exemple, pour un espace bureau et chambre d'amis de 7m², on opte pour du mobilier suspendu ou convertible comme une console murale en guise de bureau ou une table d'appoint servant également de coffre."

Quels subterfuges peut-on utiliser ?

"Dans un second temps, on travaille la lumière en jouant avec les proportions et les couleurs. On choisit des matériaux clairs et des couleurs lumineuses. Un gris brun plutôt qu'un gris souris, ou encore un mur de couleur seulement plutôt que l'ensemble de la pièce. Enfin, si le budget le permet, on redistribue l'espace en construisant des cloisons ou en perçant des ouvertures."