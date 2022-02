Beau livre. Charles Mozin : le peintre qui a lancé Trouville !

Conservateur du musée Montebello, musée municipal de Trouville-sur-Mer (Calvados), Karl Laurent a souhaité mettre en lumière un peintre emblématique de Trouville à qui l'on doit la renommée de la station par le biais d'une exposition rétrospective.

Un père fondateur

Le peintre est l'un des premiers à découvrir ce pittoresque village de pêcheur qu'est Trouville avant l'avènement des bains de mer. "C'est à l'âge de 19 ans qu'il se rend pour la première fois dans ce port de pêche et il tombe littéralement amoureux de Trouville qui lui inspirera de nombreuses toiles", explique Karl. Le peintre, déjà coté malgré son jeune âge, expose au Salon à Paris des peintures de Trouville ce qui va assurer une formidable publicité à ce petit port, car la classe aisée qui fréquente les salons est aussi celle qui prend les bains et c'est ainsi que naît l'engouement pour cette station balnéaire.

"Le peintre se fait construire un premier chalet sur la Cahotte, au cœur même de la station, et il s'investit dans la vie locale en tant que conseiller municipal. Il contribue ainsi au développement de la station dans laquelle il finit par s'installer définitivement à l'âge de 33 ans. Il se fera même construire une autre villa qu'il habitera à la fin de sa vie encore visible sur le front de mer : la tour Malakoff."

Un peintre oublié

Au 19e, Charles Mozin bénéficie d'une aura exceptionnelle : "Ce peintre est à cheval entre le style romantique et impressionniste". Il se distingue en effet par son goût pour le pittoresque, son intérêt pour les atmosphères lumineuses, sa passion pour les bateaux et son sens du détail. "Ces toiles ont quasiment un aspect documentaire car il restitue avec précision les architectures des villas ou les navires observés." C'est dans l'atelier du peintre Xavier Leprince qu'il reçoit une éducation académique.

"Il fut très reconnu à son époque pour la qualité de ses paysages de marines et il a eu la chance de faire une jolie carrière. Il a notamment reçu de prestigieuses récompenses, fut médaillé à plusieurs reprises au salon ce qui lui assurait d'exposer ses toiles sans passer par le jury l'année suivante. Cependant sa notoriété aurait pu encore être plus grande s'il était resté à Paris au lieu de s'installer à Trouville." Si à Trouville ce personnage a marqué les esprits, c'est au-delà des frontières de la ville un artiste malheureusement oublié. "La dernière exposition sur ce peintre date de 1988, regrette Karl, ce fut une exposition itinérante qui a été présentée au musée de Boudin à Honfleur et à Trouville. Il n'y a que peu de musées français qui exposent ses œuvres : le musée des beaux-arts de Rouen, le château musée de Dieppe ou encore le musée Boudin de Honfleur."

Un panorama de sa production

Le catalogue recense les œuvres présentées au cours de cette exposition, restitue le contexte de création et le rôle du peintre en son temps. "Nous avons dans nos collections propres 21 peintures et près de 350 œuvres sur papier de l'artiste, lithographies ou dessins qui sont rarement exposés." La majorité de ces œuvres proviennent de dons comme 'L'invincible gagnant le port de Trouville' offert à la municipalité par sa veuve : "C'est d'ailleurs une toile emblématique de son travail car on y voit un bateau de commerce, un bateau de pêche et un bateau de passager, c'est tout ce qu'il aime peindre lorsqu'il fait des marines".

Le musée enrichit également ses collections par des acquisitions : "La dernière en date fut Le coup de mer". Mais l'exposition a aussi bénéficié de prêts de collections privées. "Des œuvres complètement inédites, souligne Karl. Nous avons également tiré parti de notre partenariat avec le musée Boudin qui possède quelques toiles ainsi que le futur musée des franciscaines de Deauville dont le fond est déjà riche. Rassembler toutes ces œuvres nous permet de dresser un panorama de sa production et nous avons puisé dans nos archives et dans ses correspondances pour enrichir nos propos."

Un dessinateur hors pair

Ce catalogue présente de nombreuses lithographies du peintre : "C'est un genre vraiment à la mode à cette époque et ce fut pour lui la meilleure façon de diffuser ses peintures. Ce qui est exceptionnel c'est qu'il les a lui-même réalisées, la plupart des peintres à cette époque sollicitaient des lithographes". Cette technique qui consiste à dessiner à même la pierre lui permet de réaliser des carnets de voyage ensuite publiés dans la presse. L'exposition présente en particulier 'Trouville et ses environs', qui contribuera à asseoir la renommée de la station.

"Il utilisait la lithographie comme modèle d'exercice, comme support pédagogique car il était également professeur de dessin." Parmi ses élèves de Trouville figurent en particulier une certaine Caroline Flaubert, sœur de Gustave Flaubert, alors en villégiature avec sa famille. "Mais si la qualité du dessin prime dans ses œuvres, la figure humaine reste cependant anecdotique, nuance Karl. Il ne fait pas de portrait mais présente des personnages en action, dans des costumes traditionnels pour mieux saisir le pittoresque de la scène."

Pratique. Charles Mozin, sous la direction de Karl Laurent, Cahier du temps, 20€