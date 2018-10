Pouvoir d'achat : des retraités ornais dans la rue

Un appel à mobilisation a été lancé pour jeudi 18 octobre 2018, par les neuf syndicats et associations de retraités (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA), déjà à l'origine des manifestations de septembre 2017, et de mars et juin 2018.

Rassemblements dans l'Orne

Ils étaient par exemple 170 rassemblés devant la préfecture de l'Orne à Alençon, jeudi 18 octobre à 10 heures. D'autres rassemblements sont annoncés à 17 heures dans ce département, à Flers, à Argentan et à L'Aigle. Les retraités espèrent égaler, voire dépasser, la jauge du 15 mars, point d'orgue jusqu'à présent de leur mouvement, avec environ 200 000 manifestants dans 162 manifestations à travers la France.

Hausse de la CSG

Leur première revendication reste l'annulation de la hausse de la CSG, entrée en vigueur en janvier 2018 et non compensée pour environ 60 % des 16 millions de retraités, qui financent ainsi les baisses de cotisations pour les salariés.