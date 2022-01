Rouen. Bonne table à Rouen : Hai Bà, délices du Viêtnam, rue des Augustins

Le petit restaurant vient d'ouvrir ses portes, rue Des-Augustins, à deux pas de la place Saint-Marc à Rouen (Seine-Maritime). Son nom ne figure même pas encore à l'extérieur. Une fois passé la porte en revanche, l'ambiance est cosy, la musique douce et zen, les chaises et les tables de bois déjà dressées avec baguettes et cuillère réchauffent l'atmosphère, tout comme les portes et fenêtre peintes en trompe-l'œil sur le mur.

À la carte, pour le midi, trois types de formules de 9,90€ à 13,90€, à choisir en fonction de votre appétit avec soit le plat du jour, soit d'autres spécialités vietnamiennes. Les plats à la carte sont réservés aux clients du soir.

Formule Hanoï

Hanoï sera ma formule du jour avec comme entrée Xà Lát Hà Nôi : une salade avec émincés de porc et de crevettes, de la carotte, de la menthe et, pour parfumer le tout, de la coriandre, du soja et de la cacahuète. De quoi s'ouvrir l'appétit car la suite sera copieuse : un Pho Bò servi dans un grand bol, c'est-à-dire un bouillon de bœuf avec des épices vietnamiennes, des vermicelles de riz, de morceaux de bœuf et toute une série de légumes pour l'agrémenter. La viande dans son bouillon est tendre, l'ensemble bien équilibré pour un court voyage de l'esprit en terres asiatiques. Avec un certain défi aussi, celui de manger l'intégralité, surtout les vermicelles, avec les baguettes…

Je fais l'impasse sur le dessert sans frustration, la formule ne propose d'ailleurs qu'entrée et plat ou plat et dessert. L'addition reste donc tout à fait abordable avec la formule et une bière blonde, l'Hanoï, pour 17,70€. Et le restaurant propose déjà la livraison avec Uber Eats. À recommander.

Hai Bà, 8-10 rue des Augustins à Rouen. tel : 02 76 27 14 29