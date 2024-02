Bonne table à Rouen. Maison père, un bon repas comme à la maison

La petite vitrine de la rue d'Amiens est accueillante. Passé la porte de Maison père, on plonge dans un univers fait de blanc et de rose pâle, avec quelques matériaux laissés bruts. Des petites tables, plantes et banquettes avec coussins invitent à un moment cocooning, comme à la maison. C'était la volonté des deux sœurs, Camille et Marine Angrand, qui ont repris l'établissement en novembre 2023. Le café-restaurant est ouvert dès le matin, pour le service du midi et l'après-midi pour des boissons chaudes, gâteaux ou cookies. La carte, ramassée, change chaque semaine et propose une série de plats simples. Le jour de ma venue, l'ardoise affiche un toast avocat halloumi humous, une tarte chèvre thon ou un petit camembert rôti avec ses légumes.

Légumes et gourmandises

Je penche pour le petit camembert rôti qui est accompagné de petits légumes, de salades et jambon cru pour le côté gourmand. La soupe que je choisis en accompagnement, aux patates douces, carottes et oignons, est tout à fait réconfortante pour une journée d'hiver.

Camembert rôti, légumes et soupe.

Une multitude de gâteaux et cookies sont proposés en dessert. Je penche en dessert pour un délicieux cake à la crème de marrons. Avec un expresso, l'addition reste totalement maîtrisée, à 19€ pour un repas rapide et très satisfaisant. "On veut proposer une cuisine équilibrée, basée essentiellement sur les légumes. C'est avec le fromage et la charcuterie que l'on apporte un peu de gourmandise", explique Marine Angrand. Les deux sœurs venaient de milieux totalement différents, l'informatique et l'industrie pharmaceutique, mais rêvaient de monter une affaire ensemble. "On voulait un café-boutique pour rassembler, recevoir, qui rappellent les moments en famille." Passionnées de déco, les deux sœurs proposent aussi quelques objets à la vente, comme des paniers, de la vaisselle ou quelques sélections de bâtons de sauge. Adresse abordable et conviviale. A tester !

Pratique. 54 rue d'Amiens à Rouen. Tél. 06 10 38 56 59.