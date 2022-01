Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen héroïques et historiques !

Quel exploit ! Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont écrit une nouvelle page de leur histoire et de leur sport en France. Le mardi 16 octobre 2018, ils se sont imposés sur la glace des Ice Tigers de Nuremberg avec une qualification pour les 8e de finale acquise grâce à une victoire acquise sur le score de 5-2, lors de la 6e et dernière journée de phase de groupe de la Champions hockey league.

Avec une victoire impérative dans le temps réglementaire pour se qualifier, les Jaunes et Noirs subissaient les assauts des Allemands sans pour autant concéder le moindre but grâce à un Matija Pintaric déjà chaud bouillant devant le filet. L'orage passé, les Rouennais allaient profiter de leur première supériorité numérique pour inscrire le premier but par l'intermédiaire d'Alex Aleardi après 11 minutes de jeu (1-0). Malheureusement pour les Normands, les Ice Tigers allaient égaliser eux aussi en supériorité numérique trois minutes plus tard, sur un one-timer à la bleue (1-1).

Les Rouennais réalistes, Pintaric hors-norme

Rentrés au vestiaire sur ce score, les Dragons allaient reprendre l'avantage après un peu plus de quatre minutes de jeu sur une passe de Nicolas Ritz pour Loïc Lampérier, tout juste sorti de prison, qui s'en allait tromper le portier allemand en s'y prenant à deux fois (2-1). Les joueurs de Fabrice Lhenry allaient ensuite entrevoir de plus près l'exploit en prenant deux buts d'avance, encore une fois en supériorité numérique, sur un palet qui trainait devant le slot et que Michel Miklik s'est chargé d'envoyer au fond des filets.

Avec deux buts d'avance au début du troisième tiers, les Rouennais se sont fait peur à la 50e minute en encaissant un but un peu venu de nulle part suite à un face-off et un lancer un peu désespéré d'Alanov (3-2). Mais le destin avait choisi les Rouennais dans cette rencontre, qui ont repris un break d'avance sur un "tic tac toe" initié par Florian Chakiachvili et conclu par Nicolas Deschamps pour le 4-2 à cinq minutes de la fin du match. Obligés d'aller chercher un match nul pour se qualifier, les locaux allaient sortir le gardien en fin de rencontre, ce qui a permis aux Rouennais d'inscrire un cinquième but en cage vide, par Nicolas Deschamps 5-2.

C'est donc une qualification historique pour les Dragons de Rouen, qui deviennent le premier club français à remporter trois matchs de CHL et à se qualifier pour les 8e de finale. Le tout grâce à un Matija Pintaric des grands soirs, auteur de 51 arrêts dans le match.

Après ce nouvel exploit, les joueurs de Fabrice Lhenry rejoignent directement Strasbourg sans repasser par Rouen, pour le match de la 11e journée de Synerglace Ligue Magnus le vendredi 19 octobre 2018.