Hockey sur glace. Hockey sur glace : la demi-finale Rouen-Angers suspendue !

C'est un coup dur pour tous les supporters et amateurs de hockey sur glace en France. Depuis plusieurs jours, il planait une incertitude quant à la tenue des demi-finales qui devaient opposer les Dragons de Rouen et les Ducs d'Angers et les Brûleurs de Loups de Grenoble face au vainqueur de la série entre les Gothiques d'Amiens et les Scorpions de Mulhouse.

Les rencontres allaient-elles se jouer avec moins de 1 000 personnes ou bien à huit-clos ou bien encore pas du tout ? Finalement la fédération a tranché, la compétition est suspendue jusqu'au 17 mars pour l'instant en attendant de voir l'évolution de la situation et les décisions gouvernementales. La poursuite des play-offs sera également soumise à l'annulation ou non par la fédération Internationale du championnat du Monde Division 1 que la France disputera. De son côté la décision qui avait été prise il y a quelques jours de faire jouer les matches 6 et éventuellement 7 du quart de finale entre Amiens et Mulhouse à Cergy à huit-clos est quant à elle maintenue.