Rouen. Hockey sur glace : après l'exploit, retour au championnat pour les Dragons de Rouen

Après la belle soirée passée le mercredi 10 octobre 2018 avec une deuxième victoire historique en CHL, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) retrouvent le championnat de Synerglace Ligue Magnus avec la 9e journée et la réception des Pionniers de Chamonix, sur l'Ile Lacroix vendredi 12 octobre 2018 à partir de 20 heures.

Si les Chamoniards occupent actuellement la 9e place au classement avec seulement trois victoires au compteur, le plus dur à gérer pour les Jaunes et Noirs sera sans aucun doute le retour à la normale après l'exploit réalisé contre Nuremberg deux jours plus tôt.

Chamonix en forme contre les "gros"

Et la prudence sera de mise pour ce match puisque malgré ce classement, les Pionniers étaient allés obtenir une prolongation en ouverture de la saison sur la glace des Bruleurs de Loups de Grenoble et ont remporté leurs trois victoires face à Bordeaux, Gap et Angers. Les joueurs de Fabrice Lhenry devront donc ne pas trop se relâcher pour remporter les trois points, même si le match le plus important de ce début de saison restera le dernier match de poule face à Nuremberg, le mardi 16 octobre 2018, pour se qualifier en huitième de finale.

Sans Florian Chakiachvili, ouvert au coude contre Nuremberg et préservé pour ce match, et sans Anthony Guttig, les Rouennais devront être à 100 % de leurs moyens pour ne pas tomber dans le piège et rester invaincus en championnat.