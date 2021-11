Samedi 17 et dimanche 18 mars, Condé sur Vire accueille pour la 1ère fois son salon chocolat et terroir. De nombreux exposants seront présents sur ce thème et des animations seront organisées durant tout le week-end.

Profitez donc des démos culinaires et des dégustations, achetez de bons produits locaux et internationaux. C'est à la salle Condé espace samedi 17 et dimanche 18 mars de 10h à 19h, entrée à 3 euros.

Ecoutez Muriel De La Croix nous expliquer le concept du salon: