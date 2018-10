Journée de l'anti-gaspi : près de Fécamp, elle vit en mode zéro déchet

Pour parvenir jusqu'à la porte d'entrée de la maison d'Amandine Zajakala, il faut se frayer un chemin entre les tomates cerises, prémices de ce qui se cache derrière l'habitation familiale : un grand potager où poussent de nombreux légumes.

Ce potager, c'est l'un des éléments essentiels de la vie de la jeune maman. Depuis quasiment quatre ans, elle s'est lancée dans le "zéro déchet" ce qui revient à optimiser sa manière de produire et de consommer afin de réduire au maximum ses déchets.

Faire soi-même et consommer la totalité des produits

À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage, mardi 16 octobre 2018, elle donne quelques conseils. Elle utilise par exemple des cotons démaquillants, des couches pour enfants, des serviettes hygiéniques et des serviettes de table lavables. "On cesse ainsi d'acheter en permanence pour jeter en permanence."

Du côté de la cuisine, un maître-mot : faire soi-même, ainsi, "on maîtrise les quantités et les besoins qu'on a".

Un autre élément essentiel est de consommer la totalité des produits, uniquement bio. "On me dit que c'est plus cher donc pas très anti-gaspi au niveau du porte-monnaie mais quand on achète du bio, on peut manger beaucoup plus. Par exemple sur une botte de radis, on peut utiliser les fanes et sur le poireau, on peut manger les feuilles et les racines aussi."

Elle utilise, par exemple, de six à dix fois différentes un même citron :

Elle livre toutes ces astuces lors d'ateliers, de conférences et sur sa page Facebook, EcoloMe.

Une question de temps ?

Amandine Zajakala l'assure, faire soi-même ne prend pas plus de temps, "Parce que plus j'en fais, plus je gagne du temps. C'est justifié dans le sens où on a de moins en moins de besoins, donc de moins en moins la nécessité d'aller faire des courses ou de se créer de l'envie et on ressent moins le besoin de travailler plus pour en avoir toujours plus."

Et cette jeune maman de deux enfants ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle a aussi créé il y a moins d'un mois son entreprise de conseils écologiques aux particuliers et aux sociétés.