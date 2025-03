Fécamp qu'on soupe ?. La fête revient pour une 8e édition

C'est un incontournable du mois de mars à Fécamp. La 8e édition de "Fécamp qu'on soupe ?" est organisée vendredi 14 mars de 18h à 20h place Bellet.

Le projet est porté par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Fécamp. C'est l'occasion de passer un moment convivial tout en sensibilisant au gaspillage alimentaire.

Le lycée Descartes remet son titre en jeu

Depuis 2017, près de 4 700 visiteurs ont goûté les soupes et ont pris part aux votes. Le tissu associatif, l'ensemble des primeurs, les grandes enseignes et les boulangeries se mobilisent pour offrir aux Fécampois une dégustation de soupes dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cette année pas moins de 31 soupes seront à la dégustation. C'est un record. Le lycée Descartes, grand gagnant 2024, remet son trophée de la Louche d'Or en jeu et espère renouveler l'exploit.

En nouveauté cette année, l'association Vivre en Transition, en partenariat avec la Communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, animera un espace prévention, compostage et gestion des déchets.